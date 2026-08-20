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20 ago 2026 Actualizado 22:04

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Oficina de Pasaportes del Magdalena informa suspensión temporal del agendamiento en línea

Las personas que necesiten hacer el trámite pueden solicitar su cita de manera presencial en la oficina.

Imagen de referencia. Programación - Pasaporte colombiano: Getty Images.

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La Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Magdalena informa que, actualmente, la página web para el agendamiento de citas no se encuentra habilitada.

Mientras se restablece el servicio, manifiestan que las personas que necesiten hacer el trámite pueden solicitar su cita de manera presencial en la oficina, ubicada en el primer piso del antiguo Hospital San Juan de Dios.

La entidad indicó que esta medida busca garantizar la atención a los ciudadanos que requieran gestionar su pasaporte durante el periodo en que permanezca suspendido el servicio de agendamiento en línea.

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Por esta razón, quienes necesiten adelantar el trámite deberán acercarse directamente a la oficina para solicitar la asignación de su cita, mientras se espera el restablecimiento de la plataforma web.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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