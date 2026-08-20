Autoridades en el departamento del Magdalena lideran ofensiva de seguridad en todo el territorio/ Gobernación del Magdalena

Magdalena

En el municipio de Fundación se llevó a cabo la operación Bastión, que permitió afectar al GDCO ‘Los Primos’ y al GAO Autodefensas Conquistadores de la Sierra, en una ofensiva contra el homicidio, la extorsión, el porte ilegal de armas y el tráfico de estupefacientes.

El resultado representa un golpe a estructuras señaladas de estar vinculadas con hechos de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, y ratifica el compromiso de la Administración Departamental con el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.

Entre los capturados se encuentra uno de los presuntos responsables del atentado contra dos policías en Fundación, así como personas señaladas como presuntas autoras del lanzamiento de bombas incendiarias contra establecimientos comerciales, hechos que estarían relacionados con acciones de extorsión.

De igual manera, fue capturado el hijo de alias ‘El Meñe’, señalado por las autoridades como uno de los principales dinamizadores del microtráfico en el municipio de Fundación, quien además estaría vinculado a una investigación por el delito de homicidio.

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Por otro lado, desde la Gobernación del Magdalena se viene acompañando el fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas de la Fuerza Pública, así como las estrategias de prevención, vigilancia y reacción frente a delitos que afectan la tranquilidad de los magdalenenses.