Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 ago 2026 Actualizado 23:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Autoridades en el departamento del Magdalena lideran ofensiva de seguridad en todo el territorio

La operación Bastión, desarrollada por la Policía Nacional, a través del Comando de Policía del Magdalena, permitió la captura de 11 presuntos integrantes del GDCO ‘Los Primos’ y del GAO ACS, en el municipio de Fundación, Magdalena.

Autoridades en el departamento del Magdalena lideran ofensiva de seguridad en todo el territorio/ Gobernación del Magdalena

Autoridades en el departamento del Magdalena lideran ofensiva de seguridad en todo el territorio/ Gobernación del Magdalena

Autoridades en el departamento del Magdalena lideran ofensiva de seguridad en todo el territorio/ Gobernación del Magdalena
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Magdalena

En el municipio de Fundación se llevó a cabo la operación Bastión, que  permitió afectar al GDCO ‘Los Primos’ y al GAO Autodefensas Conquistadores de la Sierra, en una ofensiva contra el homicidio, la extorsión, el porte ilegal de armas y el tráfico de estupefacientes.

El resultado representa un golpe a estructuras señaladas de estar vinculadas con hechos de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes, y ratifica el compromiso de la Administración Departamental con el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.

Entre los capturados se encuentra uno de los presuntos responsables del atentado contra dos policías en Fundación, así como personas señaladas como presuntas autoras del lanzamiento de bombas incendiarias contra establecimientos comerciales, hechos que estarían relacionados con acciones de extorsión.

De igual manera, fue capturado el hijo de alias ‘El Meñe’, señalado por las autoridades como uno de los principales dinamizadores del microtráfico en el municipio de Fundación, quien además estaría vinculado a una investigación por el delito de homicidio.

Le puede interesar:

Oficina de Pasaportes del Magdalena informa suspensión temporal del agendamiento en línea

Por otro lado, desde la Gobernación del Magdalena se viene acompañando el fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas de la Fuerza Pública, así como las estrategias de prevención, vigilancia y reacción frente a delitos que afectan la tranquilidad de los magdalenenses.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir