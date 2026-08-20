Nuevos cargos en la Alcaldía de Ibagué le costarán a la ciudad $1.788 millones cada año

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal de la Alianza Verde, Andrés Zambrano, manifestó que en su concepto existe una falla en la planeación en los procesos administrativos por parte de la Alcaldía de Ibagué al referirse a las modificaciones que se anunciaron al proyecto de rediseño institucional de la estructura de las de secretarías de despacho.

“Que se le ocurra a la administración municipal proponer que se cree otra secretaría, pero adicional cambiar la naturaleza de una dirección que estaba adscrita a gobierno y pase ahora a salud, es decir, aquí hay dos debates que hay que plantear, primero si se va a solucionar los problemas que tiene la administración en su estructura y si están planificando bien el proyecto”, dijo Zambrano.

El cabildante advirtió que la Alcaldía estaría pensando en en crear más burocracia, pero pese a esto, advirtió que podría apoyar el proyecto si encuentra una pertinencia “De entrada no nos vamos a oponer porque si, es probable que votemos positivo o algunos artículos”.

Además, advirtió que para hacer estas modificaciones deben tener unos estudios técnicos, situación que será analizada en el segundo debate que se realizará el viernes 21 de agosto.

Por su parte, el concejal del Partido de la U, Camilo Acevedo, explicó que como ponente de la iniciativa han realizado mesas técnicas en las que se determinó una propuesta de modificación a la estructura organizacional existente en la que se plantea que la Secretaría de Gobierno se convierta en la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la que quedarán las direcciones de justicia, espacio público y operativa de seguridad.

Por otra parte, la dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria pasará a la Secretaría General, mientras el CAPA pasará a la hacer parte de la estructura organizacional de la Secretaría de Salud.

“No va a sufrir un impacto fiscal este proyecto de acuerdo, razón por la cual el municipio no tendrá que hacer un nuevo estudio de cargas, un nuevo estudio de impacto fiscal, porque lo que se hará es asignarle funciones a estas secretarías y este cambio de nombre que se le da”.

Además de estos cambios, se mantiene la creación de la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Juventud, propuestas que hacen parte del proyecto inicial presentado por parte de la Alcaldía de Ibagué.

Dato: en la exposición de motivos de este proyecto se define que estos cambios en la estructura organizacional de la administración municipal tendrá un costo de $1.788 millones que corresponden a los salarios y parafiscales calculados para la vigencia 2026 por la creación de 12 nuevos cargos.