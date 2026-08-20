El 10% de los colegios de Ibagué seguirán en virtualidad por los daños ocasionados por el terremoto

Ibagué

El secretaría de Educación de Ibagué, Diego Guzmán, confirmó que tras el terremoto del pasado 10 de agosto se logró que el 90% de los estudiantes retornaran a clases en los colegios públicos tras la revisión de las estructuras de las sedes educativas.

“Revisamos la infraestructura con el apoyo de los ingenieros de varias dependencias de la administración al igual que la Sociedad Tolimense de Ingenieros y la Curaduría Urbana Uno, encontrando que el 90% de las instituciones están en condiciones normales”, dijo Diego Guzmán, secretario de Educación de Ibagué.

El funcionario resaltó que la ciudad tiene 60 instituciones educativas que tienen a cargo 210 sedes de las que el 90% están en condiciones normales, por lo que se decidió el retorno a las aulas de manera presencial para los estudiantes, profesores y administrativos.

“Las afectaciones que se encontraron son menores las cuales hemos venido solucionando junto a los rectores que han puesto de su parte, solamente el 10% de las sedes quedan en la virtualidad”, resaltó Guzmán.

El secretario de Educación finalmente aseguró que las instituciones educativas Palacio Rudas, Simón Bolívar, Amina Melendro, algunas sedes en San Bernardo, una sede de la Normal Nacional y cuatro en el sector de San Francisco son las que no podrán volver a clases presenciales.