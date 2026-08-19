Exigimos justicia: allegados de la mujer atacada con ácido en medio de un robo en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció nuevos detalles del caso de intento de hurto que terminó con la agresión con ácido en el rostro de una mujer en el barrio Pedregal de la comuna seis de Ibagué.

Según Mariela Mena, hija de la adulta mayor a la que le intentaron robar las joya, su madre salió a la tienda sobre las 11 de la mañana del pasado viernes 14 de agosto cuando fue abordada por dos hombres que le manifestaron ser artesanos, pero todo era una fachada poder quitarle sus aretes de oro.

“Mi mamá dice que a ella tuvieron que hacerle algo porque a ella nunca le quitaron las candongas, ella misma se la quitó y las entregó, primero una con el fin de hacer un molde y luego la otra, pero ella reacciona cuando ve que los hombres se van a ir y grita que la van a robar”

Según Mariela Mena, los hombres fueron recogidos por otro que se movilizaba en una motocicleta y unos pocos metros la propietaria de una miscelánea intentó tumbarlos con un letrero con tan mala fortuna que le rociaron ácido.

“Le tiran ácido en la cara, donde le queman su rostro, ojo izquierdo, ella está en la Fundación Santa Fe en Bogotá, previo a esto ella fue atendida en Ibagué, ella misma se subió a su carro y llegó hasta el Éxito, luego no sé cómo llegó Medicadiz”, dijo Mariela Mena.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

Según Mariel Mena, a esta persona le practicaron cuatro intervenciones sobre las lesiones ocasionadas por el ácido, además, sigue con su ojo izquierdo comprometido, a la espera de nuevos exámenes.

“Ella está sedada por dolor y temas psicológicos, porque emocionalmente está mal”, dijo Mena al confirmar la compleja situación que vive esta persona luego de ser agredida con ácido.

Por otra parte, manifestó que su mamá se encuentra en un mal estado debido a que lo sucedido la ha afectado profundamente.

Finalmente, dijo que las denuncias fueron instauradas ante las autoridades para que se haga justicia contra estas personas que al aparecer habrían robado a varias personas bajo la misma modalidad en Ibagué.

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