Hospital Metropolitano de Tunja alista su sala de partos con inversión de $680 millones

Para finales de noviembre o inicios de diciembre de 2026 se estaría habilitando la sala de partos del Hospital Metropolitano Santiago de Tunja / Foto: Prensa ESE Santiago de Tunja.

Tunja

El Hospital Metropolitano de Tunja avanza en el proyecto para poner en funcionamiento una sala de partos, iniciativa que contempla una inversión cercana a los 680 millones de pesos y que busca fortalecer la atención materno-infantil en la capital boyacense.

Lidia Cenaida Pérez, gerente de la ESE Santiago de Tunja, explicó que actualmente se adelanta la organización del servicio y el cumplimiento de los requisitos necesarios para su habilitación.

“Estamos trabajando en la habilitación de la sala de partos. Inicialmente, la Gobernación de Boyacá inició su proceso de contratación. La Gobernación nos va a hacer la dotación a la ESE Santiago de Tunja, al Hospital Metropolitano”, explicó la gerente.

La funcionaria señaló que, mientras avanza el proceso contractual y se concreta la llegada de los equipos, la ESE trabaja en la planeación del personal y en los procesos prioritarios que exige la normatividad para poner en funcionamiento el servicio.

“Estamos trabajando y planeando el recurso humano, planeando todos los procesos prioritarios y todos los requisitos de habilitación que debemos cumplir para que la sala de partos entre en funcionamiento”, afirmó Pérez.

De acuerdo con la gerente, el cronograma contempla un periodo de entre tres y cuatro meses para completar el proceso de contratación, recepción de los equipos y organización del servicio.

“Es probable que a finales del mes de noviembre o primeros días del mes de diciembre tengamos la sala de partos en funcionamiento”, señaló.

Pérez destacó que la entrada en operación de este servicio representa un avance importante para el Hospital Metropolitano y para la atención de las mujeres gestantes en Tunja.

“Para nosotros es muy satisfactorio poder hacerle apertura de este servicio. Además, porque el hospital está en la obligación de prestar este servicio”, manifestó.

El proyecto tiene un valor aproximado de 680 millones de pesos, recursos aportados directamente por la Gobernación de Boyacá, que además adelanta la adquisición de los equipos necesarios para dotar la sala.

Según afirmó Pérez, entre los elementos que llegarán al Hospital Metropolitano se encuentran un monitor fetal, lámpara cielítica, lámpara de calor radiante, incubadora pediátrica portátil, mesa y camas hospitalarias para parto, máquina de anestesia y ecógrafo.

La dotación también contempla un reanimador pulmonar neonatal, desfibrilador, electrobisturí y bombas de infusión, entre otros equipos requeridos para la atención de los partos.

La ESE Santiago de Tunja continuará adelantando los procesos administrativos, técnicos y de talento humano para que, una vez recibida la dotación, se pueda avanzar en la habilitación y puesta en funcionamiento de la sala de partos.