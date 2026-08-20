Más de 30 mil toneladas de escombros se han recogido en Cali tras el terremoto

Cali, Valle del Cauca

Los últimos 10 días Cali ha enfrentado un incremento en la generación de residuos de construcción y demolición, conocidos como RCD, luego del terremoto que afectó a la ciudad.

De acuerdo con Diego Hau, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales (UAESPM), ya han sido recolectadas más de 30 mil toneladas de estos residuos.

La magnitud de los residuos supera ampliamente el promedio habitual de la ciudad. Mientras Cali genera normalmente unas 600 toneladas diarias de RCD, durante la emergencia se han llegado a superar las 3.000 toneladas por día.

Las autoridades advierten que esta cifra podría seguir aumentando a medida que avancen las evaluaciones de las edificaciones afectadas y se determinen nuevos procesos de demolición.

Tres puntos de acopio temporal

Para atender la emergencia, la Alcaldía de Cali, en conjunto con Emcali, el Dagma y el apoyo del Gobierno Nacional, habilitó tres puntos de acopio temporal para los residuos de construcción y demolición.

El primero está ubicado en la avenida Simón Bolívar con carrera 50 y opera las 24 horas. El segundo se encuentra en el barrio La Base, en un predio de Emcali, donde se adelanta la recepción de residuos hasta las 10:00 de la noche.

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El tercer punto fue habilitado en el sector de Cañaveralejo, en el lote conocido como la antigua rueda, debido a que la comuna 19 fue una de las zonas con mayores afectaciones.

En estos lugares se realiza el acopio de los residuos utilizando volquetas y maquinaria especializada.

Empresas privadas y ciudadanos se suman a la emergencia

Diego Hau destacó el apoyo de empresas privadas, del gremio de los volqueteros y de quienes trabajan en el transporte de residuos, quienes han puesto a disposición maquinaria y personal para apoyar las labores de recolección.

También resaltó el trabajo de las empresas prestadoras del servicio de aseo, entre ellas Serviambientales, Misión Ambiental, Promo, Veolia y Ciudad Limpia, que han reforzado sus operaciones con jornadas adicionales.

La UAESPM también adelanta recorridos por diferentes barrios y comunas para identificar puntos donde se hayan acumulado residuos producto de las afectaciones en viviendas y edificaciones.

Según la entidad, ya se han atendido 146 puntos y actualmente se mantienen entre ocho y diez frentes de trabajo simultáneos en diferentes sectores de Cali.

¿Qué deben hacer los ciudadanos con los escombros?

La recomendación de las autoridades es que, si las condiciones de seguridad lo permiten, los propietarios o residentes adelanten la recolección de los residuos y contacten al gremio de los transportadores de RCD.

Para ello, se cuenta con las asociaciones Asomutual y Asotrasvolca.

En caso de que los ciudadanos no puedan realizar la recolección durante la emergencia, la Alcaldía está apoyando estas labores mediante equipos propios, empresas prestadoras del servicio de aseo y aliados privados.

Las autoridades también recomiendan utilizar elementos de protección personal, como guantes, mascarilla y calzado resistente.

En los casos en que una edificación haya sido marcada por la Secretaría de Gestión del Riesgo con orden de evacuación, los ciudadanos no deben ingresar ni adelantar labores de recolección.

Prohibido ingresar a zonas de rescate

Uno de los principales llamados de las autoridades está relacionado con el ingreso de personas a las zonas donde se han presentado colapsos estructurales.

Diego Hau reiteró que los civiles no pueden ingresar a estos lugares, especialmente donde continúan las labores de rescate y recuperación de víctimas.

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“Ningún civil está autorizado para entrar a los puntos de colapso y donde se estén rescatando en este momento los cuerpos de las víctimas”, precisó Hau.

La restricción responde, entre otras razones, al posible riesgo biológico generado por la presencia de fluidos y otros materiales derivados de los cuerpos de las víctimas.