Unidad de Bienes y Servicios evalúa 79 inmuebles de la Alcaldía de Cali tras el terremoto

La Unidad de Bienes y Servicios informó que, hasta el momento, se han realizado 81 visitas y se han identificado 79 inmuebles que requieren seguimiento.

La entidad explicó que el 11 de agosto fue emitida una circular dirigida a las diferentes dependencias de la administración municipal, con los lineamientos y el paso a paso para reportar las afectaciones y activar los procedimientos correspondientes.

Noralba García, directora de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, explicó que su dependencia maneja los seguros de los bienes de la ciudad y por ello son los encargados de hacer las visitas, acompañar a las secretarías e identificar los daños.

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Entre el 11 y el 14 de agosto, los equipos técnicos realizaron recorridos con nueve organismos y dependencias de la administración municipal. Como resultado, se identificaron diferentes niveles de afectación, con especial atención en las sedes educativas.

De acuerdo con el balance entregado por la Unidad de Bienes y Servicios, las instituciones educativas se encuentran entre los inmuebles que requieren mayor atención. La Secretaría de Educación adelanta sus propios recorridos y trabaja en un plan de contingencia y acción.

Además, fueron identificados, entre otros bienes, 11 en estado crítico, considerados no habitables o fuera de servicio, que deberán ser sometidos a revisiones detalladas.

Reapertura gradual de las sedes administrativas

Uno de los principales avances corresponde al Centro Administrativo Municipal, CAM. La Unidad de Bienes y Servicios realizó una inspección junto con un grupo de ingenieros provenientes de Israel, quienes participaron en la evaluación técnica de la edificación.

Según el informe entregado, no se encontraron fallas estructurales que impidan el regreso de los funcionarios al edificio. Sin embargo, se requieren trabajos de aislamiento, mampostería y adecuaciones en algunos pisos. Después de las labores necesarias se espera que en semana y media se de apertura al Centro Administrativo Municipal CAM, señaló Noralba García.

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La administración también anunció la reapertura del Bulevar de la Sexta, donde funcionan dependencias de la Secretaría de Educación y áreas administrativas de Hacienda y Rentas. La expectativa es que los servicios se reanuden la próxima semana.

En el Centro Cultural de Cali, ubicado en el antiguo edificio de la FES, se identificaron afectaciones que requieren intervenciones parciales, principalmente trabajos de mantenimiento y mampostería.

Noralba García, señaló que el hemiciclo del Concejo, que funciona en este complejo, podría ser habilitado la próxima semana, siempre que se establezcan zonas seguras de ingreso y salida. De acuerdo con la evaluación técnica, el auditorio cuenta con sus redes en buen estado y la estructura no presenta afectaciones que impidan su funcionamiento.

Otro de los bienes de patrimonio que está siendo evaluado es el Teatro Municipal Enrique Buenaventura que también sufrió algunas afectaciones tras el terremoto.

“Hemos visitado el Teatro Municipal y lamentablemente determinamos que este edificio, por la antigüedad que tiene y la afectación del riesgo, debemos de cerrarlo de manera preventiva hasta que no se realicen los estudios a fondo y se pueda determinar si su uso se puede garantizar o si por el contrario hay que hacer demoliciones al interior de esta edificación”, señaló Luis Hernán Álvarez Arce – Líder del Grupo de Seguros del Distrito Especial de Santiago de Cali

Otra de las visitas que se realizó en los últimos días corresponde al Hospital Carlos Holguín Trujillo, donde se afectó la zona materno infantil, allí es necesario un estudio preventivo, recalcó Álvarez Arce. “Por ahora hemos solicitado al director del Hospital Carlos Holguín Trujillo hacer el cierre preventivo de esta zona hasta que no se realicen los estudios que autorice la compañía aseguradora”, precisó.

En el edificio Versalles, donde funcionan dependencias como Vivienda, el DAGMA y la Contraloría. Allí será necesario adelantar intervenciones y tomar decisiones sobre el alcance de las obras.

El inmueble San Marino también requiere estudios más profundos antes de determinar las acciones que se deberán ejecutar.

“Estamos terminando de consolidar toda la información del sistema inmobiliario, tanto en salud, educación, participación y bienestar, con el fin de cuantificar y definir las líneas de acción y el plan de trabajo de intervención”, explicó Luis Hernán Álvarez Arce, líder del Grupo de Seguros del Distrito.El Distrito confirmó además que sus bienes están cubiertos por pólizas de todo riesgo de daños materiales, mientras que los proyectos en construcción cuentan con cobertura de todo riesgo de construcción.

La torre del Aristi donde funcionan 10 dependencias, entre ellas Gobierno, el despacho del alcalde, Gestión del Riesgo, Desarrollo Económico, Participación, Control Interno, Bienestar, entre otras, quedará habilitada este jueves 20 de agosto.

Por su parte, en la Torre de Cali también retomarán labores las oficinas de Rentas, Planeación, Control Disciplinario, áreas administrativas y oficinas de concejales.

La Unidad de Bienes y Servicios continúa consolidando la información entregada por las diferentes secretarías y organismos para establecer el estado general del sistema inmobiliario de la administración municipal.

El diagnóstico incluye inmuebles relacionados con educación, salud, participación y bienestar, entre otros sectores.

La información será llevada al Puesto de Mando Unificado (PMU) y a las instancias de gestión del riesgo para definir una línea de acción y un plan de intervención.

La directora de Bienes y servicios precisó que el reporte actual corresponde a un diagnóstico parcial y que el proceso continuará con la recopilación y consolidación de información técnica.

“Esto es un diagnóstico parcial de información que estamos recogiendo para ya llevarla a otro nivel para tomar unas decisiones que se tienen que tomar bajo eh el lineamiento de riesgo”, agregó Noralba García.