Más de 17 mil usuarios con servicio y alivios hasta de $12 mil millones, el balance de GdO por sismo

Carlos Buitrago, Gerente General GDO, reveló que después del terremoto, se suspendió el servicio de gas natural a más de 50 mil usuarios. Hoy, luego del plan de restablecimiento, quedan por gasificar 541 usuarios.

Ante el terremoto del pasado 10 de agosto, GdO, Gases de Occidente, activó su plan integral de respuesta, que priorizó la seguridad operativa, la atención a sus clientes y el acompañamiento a las comunidades en el Valle y Norte del Cauca.

Gracias al plan de mantenimiento preventivo y a los protocolos de seguridad implementados, no se registraron emergencias ni fatalidades asociadas al servicio de gas natural.

Durante las primeras 72 horas, después de la contingencia, se suspendió el servicio de gas natural a más de 50 mil usuarios.

Hoy, y gracias al plan de restablecimiento, quedan por gasificar 541 usuarios.

Esta labor ha sido coordinada en terreno por más de 100 colaboradores, que participaron en el despliegue operativo, permitiendo avanzar progresivamente en la normalización del servicio y en la atención de los usuarios afectados.

Más de 5.300 clientes fueron atendidos a través de canales presenciales, telefónicos y digitales, con un uso destacado de WhatsApp.

Durante la contingencia, las llamadas registraron un incremento del 32%. Se procesaron 2.456 suspensiones voluntarias del servicio por afectaciones en inmuebles y se brindaron 2.240 atenciones relacionadas con alivios y facturación.

En cuanto a los alivios financieros, GdO y Brilla estructuraron un paquete con recursos de hasta $12 mil millones, que contempla la condonación de obligaciones correspondientes a predios inhabitables o colapsados, relacionados en el Registro Único de Damnificados, el no cobro de inspecciones preventivas y periodos de gracia. Voluntariado “Granito de Arena”

En alianza con la Escuela Gastronómica de Occidente y el restaurante El Caserío, se prepararon y entregaron más de 890 raciones de alimentos a personal médico en Cali y comunidades vulnerables en Buenaventura.

Se entregaron 3,3 toneladas de alimentos y elementos prioritarios en municipios. Además, se donaron 500 metros de plástico y se apoyó el descargue de dos tractomulas con ayudas internacionales, con la vinculación de 130 voluntaries.

A estas acciones se sumó el aporte voluntario de $38,3 millones realizado por los empleados de GdO para contribuir a la atención de la emergencia.

Campaña ¡A lo bien!

GdO puso en marcha la campaña institucional “A lo bien, aquí hay con quién”, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo conjunto entre la empresa, las autoridades y las comunidades para afrontar la contingencia y contribuir a la recuperación de la región.

La campaña tendrá presencia en medios locales, regionales y digitales, así como en territorio, a través de jornadas de perifoneo y acompañamiento en los barrios.

Con este mensaje, GdO busca visibilizar la capacidad de respuesta construida durante la emergencia y la solidaridad que permitió acompañar a las comunidades en uno de los momentos más difíciles para el Suroccidente colombiano.