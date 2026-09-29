Más de mil negocios afectados por el terremoto en Cali recibirán apoyo: hay $10 mil 300 millones

El subsidio de arriendo corresponde al 60 % de un salario mínimo, es decir, cerca de $ 1.050.000 mensuales durante tres meses. Foto: Caracol Radio.

Más de 1.200 negocios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali recibirán apoyo para reactivar sus actividades económicas, a través de una bolsa inicial de 10.300 millones de pesos.

La estrategia fue puesta en marcha por la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio y la Fundación WWB Colombia para atender inicialmente a los negocios con mayores niveles de afectación.

María del Mar Palau, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que la primera fase está dirigida a los casos más críticos, teniendo en cuenta que más del 50 % de las empresas afectadas reportadas no están operando actualmente.

“Son 10.000 millones de pesos para atender la primera parte de las unidades afectadas más críticas de las 7.200 que hay hoy afectadas en Cali”, explicó.

Los recursos podrán utilizarse para recuperar inventarios, adquirir maquinaria, herramientas, equipos e insumos o contar con capital de trabajo, dependiendo de la situación particular de cada negocio.

Johanna Urrutia, directora de Programas de la Fundación WWB Colombia, explicó que se realizarán visitas a los establecimientos registrados para establecer sus necesidades y definir el apoyo.

“Construimos con ellas un plan de inversión para hacer la compra de los activos fijos que vamos a entregar”, dijo.

Los apoyos estarán divididos en tres niveles: hasta 5 millones de pesos, hasta 10 millones y hasta 20 millones, de acuerdo con el nivel de afectación.

Según el censo de la Cámara de Comercio de Cali, 7.210 empresas reportaron afectaciones por el sismo. El 83,2 % corresponde a microempresas, mientras que cerca de 1.840 establecimientos permanecen cerrados y más de 18.600 empleos están afectados o en riesgo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que el fondo representa una primera etapa de apoyo para los empresarios afectados.

“Esto es apenas el inicio, esta es la primera fase que luego seguiremos fortaleciendo y además vendrán otras medidas para apoyar a los empresarios caleños”, añadió-

Los negocios priorizados están registrados en el censo de afectaciones y acreditar los daños ocasionados por el terremoto. La priorización tendrá en cuenta la gravedad de la afectación, el cierre del establecimiento y la posibilidad de recuperar la actividad productiva y proteger empleos.

La Fundación WWB realizará las visitas a los negocios seleccionados y posteriormente se hará seguimiento para verificar la utilización de los recursos y el avance de la recuperación.