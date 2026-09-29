En un mes estaría listo nuevo punto para recibir los escombros del terremoto en Cali

El predio El Corbatín está ubicado en la Comuna 15 de Cali. Foto: suministrada.

Cali

En aproximadamente un mes estaría listo el nuevo punto para recibir y transformar los escombros generados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali. La operación se trasladaría progresivamente desde el punto ubicado en la calle 5 con carrera 50 hacia el predio El Corbatín, en la Comuna 15.

El lugar hace parte de un proyecto que la administración viene trabajando desde 2024 y que contempla el montaje de una planta para el aprovechamiento de estos materiales.

“Actualmente estamos haciendo el plan de transición, que consiste en el aval de la autoridad ambiental para inicio de operaciones, en este caso la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. También venimos trabajando de la mano con toda la Comuna 15, con todos los líderes, socializándoles cuáles son las medidas de trabajo, cuáles son las rutas de acceso, horarios de operación, qué tipo de materiales van a ingresar al punto” detalló Cristian Hernández Fandiño, líder del equipo de Residuos de Construcción y Demolición de la UAESP.

Uno de los aspectos que ha generado preocupación entre habitantes de las zonas cercanas a los puntos de acopio es el posible impacto ambiental. Frente a esto, el funcionario aseguró que se han contemplado medidas para controlar principalmente el material particulado, como sistemas de aspersión de agua.

Mientras avanza la puesta en funcionamiento del nuevo punto, el ubicado en la calle 5 con carrera 50 continuará operando de manera temporal. Hernández explicó que este sitio fue habilitado por la emergencia y que su operación tiene un límite de seis meses.

“Esperamos cerrar de manera transicional ese punto de la SAE como acopio temporal y ya proceder a recibir los RCD en el predio El Corbatín directamente para la gestión de transformación”, indicó.