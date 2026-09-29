Sevilla Valle recibió dotación y recursos para fortalecer el deporte tras el terremoto

Sevilla fue uno de los puntos de la Caravana Solidaria de la Gobernación del Valle del Cauca, jornada que llegó al municipio para acompañar su proceso de reactivación social después del terremoto del pasado 10 de agosto.

A través de Indervalle se desarrollaron actividades de deporte, recreación y actividad física dirigidas a diferentes grupos de la comunidad. En los Semilleros Deportivos participaron 800 niños, niñas y jóvenes en disciplinas como fútbol, fútbol de salón, natación, baloncesto y patinaje, además de recibir implementación para fortalecer estos procesos.

La jornada también incluyó actividades de Hábitos y Estilos de Vida Saludables para adultos mayores y espacios de recreación e integración a través del programa Recreapaz.

Uno de los anuncios fue la entrega de uniformes para los grupos de adultos mayores de Sevilla, mediante una alianza entre Indervalle y el Banco AV Villas. La estrategia contempla dotaciones para más de 1.400 beneficiarios y hace parte de una iniciativa que busca llegar a cerca de 20.000 adultos mayores en diferentes municipios del Valle del Cauca.

“Recibir estos uniformes nos motiva a seguir participando en las actividades y haciendo ejercicio. Es muy bonito sentir que nos tienen en cuenta y que la Gobernación e Indervalle piensan también en nosotros, los adultos mayores”, manifestó Dayanira Gutiérrez, beneficiaria del grupo de adultos mayores en Sevilla.

Además, la Alcaldía de Sevilla recibió un cheque por $31.647.404, recursos provenientes del recaudo del Impuesto al Tabaco y destinados al fomento del deporte y la recreación en el municipio.