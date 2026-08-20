Inicia demolición de las ruinas de la calle 19 de Ibagué: en la zona construirán un centro comercial

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, entregó detalles de la operación que se realizó para la demolición de las ruinas que dejó un incendio estructural que arrasó en el año 2024 con los locales comerciales ubicados en la calle 19 entre carreras Quinta y Cuarta.

“Luego de terminando el proceso de demolición que va en el marco de calamidad pública que tuvimos en la calle 19 producto del peor incendio estructural que hemos tenido en Ibagué, viene un proceso con privados de renovación urbanística”, dijo Humberto Leal.

El funcionario además aseguró que “Se hará una construcción que tiene enfoque en comercio, pero que tendrá unas áreas amigables para la ciudad, y que va a comenzar a cambiar la zona de la 21”.

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué aclaró que el proceso para llegar a la democión demoró casi dos años debido a que se esperaba un diagnóstico de la Sociedad de Ingenieros para poder proceder con este proceso.

¿Qué viene para este predio?

Caracol Radio conoció que la inversión para la renovación de esta zona ubicada entre las calles 19 y 20 entre las carreras Quinta y Cuarta será superior a los $7 mil millones. En el sector se tendrá un proyecto de renovación urbana que permitirá mejorar la seguridad en el sector.

“Cuando los privados se unen con la administración municipal se transforman las ciudades y es lo que va a pasar, arranca la transformación del sector de la calle 21 de Ibagué, porque no es solo reconstruir las bodegas sino transformar el entorno el sector”, dijo alcaldesa, Johana Aranda.

Aranda además resaltó que habrá una estrategia conjunta con varias dependencias del municipio para trabajar en materia de seguridad, control del espacio público y en materia de habitante de calle.

“Le daremos orden a un sector que hoy tiene demasiada inseguridad, proliferación de habitantes de calle y por supuesto donde se va a dinamizar la economía y fortalecer el comercio del sector”, resaltó la alcaldesa de Ibagué.

Dato: el proceso de demolición de las ruinas tendrá un tiempo de duración de 8 días, luego de este paso arrancará la renovación urbanística del sector.