Procuraduría pide reforzar seguridad de redes eléctricas luego de atentados en el Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación requirió a las autoridades del Tolima informar sobre las acciones adoptadas para proteger la infraestructura de transmisión de energía eléctrica y prevenir nuevos hechos que puedan afectar la prestación de este servicio público esencial.

El requerimiento del ente de control surgió tras denuncias de Enlaza Grupo Energía Bogotá S.A.S. E.S.P., que advirtió sobre atentados contra sus redes de transmisión en el Tolima, lo que puso en riesgo la continuidad del servicio, la seguridad de los trabajadores y la infraestructura estatal.

Entre los hechos reportados a la Procuraduría se encuentra el presunto atentado ocurrido el 8 de mayo de 2026 contra la Torre 185, localizada en Planadas, donde un artefacto explosivo afectó la estructura de los circuitos Alférez–Tesalia 1 y 2. Fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública para asegurar el área, mientras el personal de mantenimiento era evacuado hacia Neiva.

Sin embargo, se desconoce quiénes serían los responsables del atentado contra la infraestrucruta de la empresa de energía eléctrica.

Por tanto, la Procuraduría y la compañía pidieron a la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, al Departamento de Policía Tolima y a la Sexta Brigada del Ejército Nacional informar sobre las medidas adoptadas.

Las instituciones deberán precisar las medidas de seguridad implementadas, las acciones de coordinación entre autoridades, los consejos de seguridad realizados y las estrategias previstas para evitar nuevos ataques.