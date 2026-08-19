Advierten riesgo de avenida torrencial en zona rural de Pitalito por deslizamiento

Neiva

Un movimiento de remoción en masa registrado en la vereda Charguayaco parte alta, en Pitalito, generó una avenida torrencial en la quebrada La Perla, afluente de la quebrada Arroyuelos. La situación fue evaluada por la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, junto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Según el reporte entregado por Óscar Mauricio Guacaneme Castaño, jefe de la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, habitantes de la zona informaron que comenzaron a percibir ruidos, una creciente súbita y movimientos en el terreno. Durante la inspección se evidenciaron deslizamientos activos, fracturas y una corona de aproximadamente 15 metros en la parte alta de la montaña.

La zona corresponde a una finca cafetera cercana a una reserva y presenta acumulación de material de arrastre. La mayor preocupación está aguas abajo, donde se encuentra un caserío de aproximadamente 15 viviendas que, de acuerdo con la evaluación técnica, presentan alta vulnerabilidad ante nuevas precipitaciones.

“Puede haber un deslizamiento mayor en la parte alta de la quebrada La Perla que puede desencadenar una avenida torrencial que puede impactar directamente estas casas en este sector”, indicó Óscar Mauricio Guacaneme.

Como medida inmediata, se activó el sistema de alertas tempranas y se estableció comunicación con el corregidor de Charguayaco, el presidente de la junta y la comunidad. La situación fue reportada al Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para mantener un monitoreo permanente.

Además, se adoptaron las medidas necesarias para proteger a la población y se envió un informe a la Secretaría de Educación para evaluar las condiciones de seguridad de los niños y de las instituciones educativas de la zona.