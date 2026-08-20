Contraloría de Tunja formula cargos a Krasnov y cuatro excolaboradores

Tunja

La Contraloría Municipal de Tunja formuló cargos dentro del proceso administrativo sancionatorio No. 016-2025 contra el entonces alcalde de la capital boyacense Mikhail Krasnov y cuatro funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal, por presuntos incumplimientos relacionados con un plan de mejoramiento derivado de una actuación especial de fiscalización a los contratos de arrendamiento de inmuebles de la vigencia 2024.

De acuerdo con el auto fechado el 5 de marzo de 2026, entre los implicados aparecen Mikhail Krasnov, José Ignacio Montero Cruz, Luz Mila Acevedo Galán, Ahiliz Rojas Rincón y Yaceth David Suárez Acevedo.

El documento de la Contraloría identifica como hecho investigado el “incumplimiento en planes de mejoramiento de Actuación Especial de Fiscalización Contratos de Arrendamiento de Inmuebles, vigencia 2024”.

Según el auto, se trata de un hecho de tracto sucesivo que habría ocurrido entre el 12 de septiembre de 2024, fecha de presentación del plan de mejoramiento, y el 11 de marzo de 2025, plazo establecido para acreditar su cumplimiento.

La actuación volvió a tomar relevancia con una notificación publicada por la Contraloría Municipal de Tunja el 18 de agosto de 2026, correspondiente a Luz Mila Acevedo Galán, quien figura en el proceso como directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal del municipio.

En el documento se señala que se procedió a notificarla mediante “AVISO PÁGINA WEB”, luego de que la correspondencia enviada a la dirección registrada en Sogamoso fuera devuelta bajo el motivo de que la residencia permanecía cerrada después de tres intentos.

La notificación hace referencia al “Auto de Formulación de Cargos con fecha 05-03-2026” y precisa que se formuló un cargo único dentro del proceso.

Asimismo, la Contraloría indica que, una vez efectuada la notificación, los implicados cuentan con el término establecido para presentar sus descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes.

El documento también advierte que contra esta actuación administrativa “no procede recurso alguno”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2080 de 2021.

La formulación de cargos hace parte del proceso administrativo sancionatorio y no constituye, por sí misma, una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los implicados. Los señalados tienen derecho a ejercer su defensa, presentar descargos y aportar las pruebas correspondientes.

La actuación está relacionada con el traslado de auditoría No. AF-110-1683, según consta en el auto de la Contraloría Municipal de Tunja.

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