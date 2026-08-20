Gobernador de Córdoba solicitó intervención de Superservicios por fallas en el suministro de agua

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, solicitó de manera urgente la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Vivienda, por fallas en el suministro de agua potable, las cuales han sido expuestas por la comunidad en reiteradas oportunidades. El mandatario cuestionó a la empresa Aqualia que opera en 12 de los 30 municipios.

Según lo informado por la administración departamental, el llamado de Zuleta Bechara se produjo luego de que los representantes de la empresa operadora, al parecer, no acudieran a la reunión que había sido acordada para el miércoles, 19 de agosto, y de la que tendrían participación delegados de Aguas de Córdoba y del municipio de Lorica.

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“Una vez más la empresa Aqualia le incumple al departamento de Córdoba. Hoy teníamos una reunión entre la Gobernación de Córdoba, Aguas de Córdoba, Aqualia y el municipio de Lorica, para definir una hoja de ruta que nos permitiera tener una mejor prestación del servicio de agua potable. La empresa no se presentó y tampoco se excusó”, dijo.

“No podemos permitir esta burla, esta empresa no está cumpliéndole a los cordobeses. Por eso hacemos un llamado respetuoso al Ministerio de Vivienda y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que nos ayude a todos los cordobeses, donde esta empresa opera”, agregó.

Zuleta Bechara recordó que “el pasado 14 de agosto, en una visita de inspección a las obras de optimización de las redes de acueducto de la zona norte de Lorica, fueron evidentes los incumplimientos por parte de la empresa, razón por la cual era indispensable el desarrollo de este encuentro”.

Hasta el momento, la empresa Aqualia no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a este nuevo llamado de la administración departamental.