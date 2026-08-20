Feria Nacional Cebú se toma a Córdoba con más de 2.000 ejemplares bovinos

Feria Nacional Cebú se toma al departamento de Córdoba con más de 2.000 ejemplares bovinos. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La 79.ª Feria Nacional Cebú se tomó al departamento de Córdoba desde el pasado 19 de agosto. Se trata de un evento que reúne a criadores, productores, empresarios, familias y visitantes alrededor de una de las actividades productivas más representativas del departamento: la ganadería.

De acuerdo con la administración departamental, la feria inició con la programación dedicada al ganado cebú tipo carne. El próximo fin de semana (22 y 23 de agosto), la agenda continuaría con ejemplares cebú tipo leche, consolidando una muestra de genética, conocimiento, negocios y tradición ganadera.

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“Van a venir más de 15 mil personas a ver este gran evento, y esto genera que crezca la economía de Córdoba y que nuestra gente tenga platica en el bolsillo”, destacó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

El mandatario departamental enfatizó en que “la llegada de visitantes dinamizará la ocupación hotelera, los restaurantes, el transporte, el comercio y los emprendimientos locales. Además de los juzgamientos y actividades para toda la familia, la programación contempla cuatro remates ganaderos, que abrirán nuevas oportunidades comerciales para el sector”.

Las actividades de la Feria Nacional Cebú se adelantarán en el Coliseo Miguel Villamil Muñoz, donde la entrada será gratuita.

“Desde el 19 hasta el 30 de agosto, el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz será escenario de una programación que reúne las principales razas cebuinas, conocimiento especializado y oportunidades de negocio”, informó la administración departamental.

Programación de la Feria Nacional Cebú:

La programación se desarrollaría en dos bloques:

Primer bloque:

“El primero, entre el 19 y el 23 de agosto, estará dedicado a los juzgamientos de las razas Brahman rojo y gris, así como Nelore. Las competencias avanzarán hasta la elección de los grandes campeones de cada raza”, sostuvo la Gobernación de Córdoba.

“La agenda continuará con el remate Reserva de Oro -El futuro nace aquí-, que contará con ejemplares Brahman, Nelore y hembras con certificado de cruce. El sábado 22 se llevará a cabo el remate Noche de Campeones y una jornada del programa Echando Raíces, iniciativa orientada a fortalecer el relevo generacional en la ganadería”, estableció.

Segundo bloque:

“El segundo bloque, del 24 al 30 de agosto, integrará el concurso lechero y los juzgamientos de las razas Gyr, Guzerá y Sindi, además de hembras con certificado de cruce para leche. Esta agenda permitirá conocer la diversidad genética y productiva que impulsa la ganadería tropical colombiana”, agregó.

El Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz recibiría más de 2.200 ejemplares bovinos, cerca de 350 expositores y más de 180 casas comerciales.

“Se habilitará transporte sin costo desde el centro comercial Nuestro hasta el Coliseo, del 20 al 23 y del 28 al 30 de agosto, entre las 11:00 a. m. y las 7:00 p. m.”, resaltó la administración departamental.