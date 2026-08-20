Once municipios de Córdoba estarán sin servicio de energía eléctrica este 20 de agosto. Foto: Afinia.

Montería

La empresa Afinia informó que 11 de los 30 municipios de Córdoba estarán sin servicio de energía eléctrica durante este 20 de agosto por “labores de mantenimiento”. Se trata de Momil, Purísima, Puerto Libertador, Montelíbano, Lorica, Cotorra, San Antero, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Cereté y Puerto Escondido.

Estas serían las intervenciones en los municipios:

Momil y Purísima: “el equipo técnico ejecutará labores de renovación de elementos de red y de poda técnica preventiva en la línea 5129, para las que se debe suspender el suministro eléctrico de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la zona urbana y rural de estos municipios”, informó Afinia.

Puerto Libertador: se desarrollarían labores de renovación de equipos en la subestación Puerto Libertador, “actividades que demandan la interrupción de la energía de 8:30 a. m. a 1:00 p. m., en la zona urbana y rural de este municipio”.

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Montelíbano: “los trabajos en la subestación eléctrica Puerto Libertador beneficiarán a los habitantes de las poblaciones Tierra Adentro, Puerto López, No hay como Dios, finca El Valle, Vallecito, San Diego, Villa Carminia, Los Caracoles, Pica Pica Nuevo, Los Córdobas y Villa Nueva, que estarán sin fluido eléctrico de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.”, puntualizó Afinia.

Lorica: “entre las 9:40 a. m. y las 5:40 p. m., se realizarán labores de instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva, tiempo que no tendrán suministro eléctrico las poblaciones Moralito y Los Cedros”, informó.

Cotorra: en este municipio, la empresa informó que “los habitantes de las poblaciones San Pablo, Morales y Las Parcelas se beneficiarán con las actividades de poda técnica preventiva y renovación de equipos de red, para las cuales, estarán sin fluido eléctrico de 9:40 a. m. a 5:40 p. m.”.

San Antero: se desarrollarían obras de instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva que “requieren la interrupción de la energía de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en las poblaciones Nueva Esperanza, Santa Rita, Santa Rosa del Bálsamo, Villero Arriba, El Tigre, Cerro Petrona y El Porvenir”.

Planeta Rica: para este municipio se anunció la renovación de las obras de instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva, “para las que se debe suspender el suministro eléctrico de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en las poblaciones Providencia, Los Pasteles, Las Pelonas, La Granjita, Santa Rosa, Pueblo Seco, Los Azules, La Arena, El Guamal, Los Camaleones, Caracolí, Calle Nueva, finca Villa Tatiana, finca Villa Mercedes, finca Santa Lucía, finca San José, finca La Rochela y finca Los Azules; y de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., en las poblaciones Villa Alejandra, Los Manguitos, Villa Claudia y finca Santuario”.

Pueblo Nuevo: “los habitantes de las poblaciones La Balastrera, Loma de Piedra, San José, Tacoloa, finca San Sebastián y finca El Diamante, se beneficiarán con los trabajos de renovación eléctrica para los que no tendrán energía de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.”, señaló Afinia.

Cereté: “entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., se realizarán labores de instalación de postes, elementos de red y de poda técnica preventiva, tiempo que estarán sin servicio los sectores Bienestar Social, El Edén, La Gloria y La Candelaria Etapa 1”, agregó.

Puerto Escondido: en este municipio costero se informó que Afinia avanzaría en los trabajos de instalación de postes, equipos de red y de poda técnica preventiva, “para los que se debe suspender la energía de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el barrio Once de Enero y las poblaciones Cristo Rey, Calle Larga, San Luis, El Líbano, Contento Arriba, Contento Abajo, Las Palmas, Santa Bárbara, Buenaventura, La Gloria, Nueva Esperanza, Molino Rojo Abajo, Nueva Sorpresa, Media Tapa, Tuchín, Perro Mocho, El Prieto, Pueblo Chico y Villa Ester”.

Para el próximo 21 de agosto se han anunciado suspensiones por labores de mantenimiento en municipios como Chinú, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Chimá, Sahagún, Momil, Montería, San Carlos y San Pelayo.