Capturado en Medellín mexicano con circular roja de Interpol por presuntamente asesinar a su esposa

Ciudadano requerido por las autoridades de México, fue capturado en Medellín. Foto: Cortesía MEVAL

Medellín, Antioquia

Autoridades capturaron en Medellín a Luis Carlos Díaz, ciudadano mexicano de 52 años que contaba con circular roja de Interpol, por el presunto feminicidio de su pareja sentimental, Ana Lilia Maza. El hombre era requerido por las autoridades judiciales de Querétaro, México, desde el año pasado.

Según las autoridades mexicanas, los hechos ocurrieron en un rancho del sector de Querétaro. Durante una pelea, Díaz le propinó más de 55 puñaladas a su esposa y luego emprendió la fuga. Desde entonces era buscado en todo México, en países de Centroamérica y en Estados Unidos.

La captura se logró gracias a un trabajo articulado entre Interpol, la seccional de investigación de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y con el acompañamiento de la agencia estadounidense US Marshals. Las autoridades establecieron que el requerido se encontraba escondido en Medellín, donde llevaba más de un año pasando desapercibido.

En la capital antioqueña, Díaz había emprendido una nueva vida. Trabajaba en una pizzería del barrio Los Colores y evitaba el uso de redes sociales y elementos tecnológicos para dificultar su rastreo.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó la efectividad de la labor: “Era un sujeto que no utilizaba casi sus redes sociales y elementos tecnológicos para tratar de evadir un posible rastreo, pero pueden hacer las mañas que quieran. E insisto, nadie va a pasar desapercibido para nosotros cuando los estamos persiguiendo”.

Cifras capturas de extranjeros en Medellín, por diferentes delitos

Con esta captura, en lo corrido del año ya suman 32 las personas retenidas gracias al trabajo articulado con Interpol. Durante la actual administración, el número supera los 80 capturados por esta vía, lo que representa un incremento del 460 % en las retenciones y capturas con apoyo de Interpol.