Tras el fuerte sismo del pasado 10 de agosto, aún hay familias en alto riesgo en Jardín

Luego de la difícil mañana del pasado 10 de agosto, cuando el fuerte sismo sacudió a Antioquia, en el municipio de Jardín todavía se encuentra un 70% de afectados que permanecen en situación de alto riesgo de colapso.

Ante la difícil situación, la Alcaldía de Jardín, en coordinación con la Gobernación de Antioquia, siguen adelantando las gestiones para conseguir ayudas prioritarias para las comunidades afectadas.

Aunque la zona céntrica continúa necesitando ayuda, la preocupación está especialmente concentrada en las zonas rurales, donde las familias afectadas por el sismo, necesitan atención y acompañamiento para determinar cuáles viviendas pueden ser habitadas y cuáles representan un peligro.

¿Qué harán con las viviendas en alto riesgo?

Mientras avanzan las evaluaciones, una de las rutas de evacuación propuestas por el DAGRAN, es que no debe regresar a la casa hasta que las autoridades indiquen que es seguro. Además, señala que deberá presentarse a la Administración municipal para obtener un subsidio de vivienda mientras se restaura el lugar de vivienda por parte de los expertos.

Es importante resaltar que los hogares afectados pueden apoyarse en la postulación de programas institucionales del pueblo, vivienda o subsidios para mitigación y reasentamiento en los cuales se eviten las pérdidas humanas.