Primera condena por corrupción en contratos del Área Metropolitana en era Quintero

Medellín

El Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín avaló este viernes 24 de julio el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos financiados con recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; en un caso donde está imputado el exdirector Juan David Palacio, postulado para ese cargo por el exalcalde Daniel Quintero, y donde será imputado el hermano del exmandatario, Miguel Andrés Quintero Calle.

La decisión, adoptada durante una audiencia realizada desde las 8:00 de la mañana, representa la primera condena dentro de este caso de presunta corrupción, que investiga la contratación adelantada por el Área Metropolitana entre 2020 y 2023, periodo en el que la entidad estuvo bajo la dirección de Juan David Palacio, quien llegó al cargo tras ser postulado durante la administración del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Como resultado del preacuerdo, el juzgado avaló una condena de 19 meses de prisión por un concurso de falsedades en documento privado, después de que Cardona Henao aceptara su responsabilidad en la elaboración y utilización de 15 documentos falsos.

Cuentas de cobro para respaldar servicios que no se habrían prestado

Los documentos identificados por los investigadores corresponden a cuentas de cobro y otros soportes documentales que fueron empleados para justificar pagos realizados con recursos públicos. Según la investigación de la Fiscalía, estos respaldaban bienes o servicios que realmente no habrían sido prestados.

La Fiscalía estableció que las falsedades no corresponderían a hechos aislados, sino que habrían formado parte del mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad al desembolso de recursos provenientes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La importancia de la condena radica precisamente en que Cardona reconoció su participación en una de las etapas que habría permitido respaldar documentalmente los pagos investigados. La justicia avaló el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y estableció su responsabilidad penal por los documentos falsificados.

Investigación apunta a un presunto esquema de desviación de recursos

El expediente hace parte de una investigación más amplia sobre la contratación pública del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante los años 2020 a 2023 y las relaciones contractuales que involucraron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Las actuaciones adelantadas por la Fiscalía buscan determinar cómo se habrían tramitado los contratos, cuál fue el recorrido de los recursos públicos y qué participación tuvieron funcionarios y particulares en las diferentes etapas del presunto esquema.

La investigación se ha desarrollado en varias fases y la condena de Cardona constituye el primer resultado penal contra uno de los implicados. Su aceptación de responsabilidad también permite establecer judicialmente que al menos 15 documentos utilizados dentro de las operaciones investigadas fueron falsificados.

Miguel Quintero será llevado ante un juez

El proceso tendrá una nueva etapa con la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, audiencia programada para la primera semana de agosto.