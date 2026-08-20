Estos son los números ganadores de La Caribeña, Sinuano y otros sorteos en Barranquilla

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El sorteo de La Caribeña Noche, uno de los chances con mayor seguimiento en la región Caribe, dejó como combinación ganadora el número 6444 - 1.

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De acuerdo con el resultado oficial, las cifras premiadas fueron:

Dos últimas cifras: 44

Tres últimas cifras: 444

Quinta cifra: 1

Este chance es uno de los más populares en departamentos del norte del país y cuenta con gran participación de los jugadores de la región.

Sinuano Noche entregó nuevo resultado

Este miércoles también se realizó el sorteo de El Sinuano Noche, otro de los juegos de mayor tradición en Barranquilla y la Costa Caribe.

El número ganador de la jornada fue el 9516, mientras que la quinta cifra correspondió al número 8.

El sorteo del Sinuano Noche se realiza diariamente y sus resultados pueden seguirse a través del Canal Telecaribe, de lunes a sábados a las 10:30 de la noche y domingos y festivos a las 8:30 de la noche.

Revancha entregó premio millonario

Durante la misma jornada se realizó el sorteo de Revancha, juego operado por Operador Nacional de Juegos S.A.S. y autorizado por Coljuegos.

El premio mayor del sorteo alcanzó los 11.000 millones de pesos y los números ganadores fueron: 06, 13, 14, 26, 37 y 12.

Para el próximo sorteo, el acumulado aumentó a 11.200 millones de pesos.

Los resultados de estos sorteos corresponden a la jornada del miércoles 19 de agosto de 2026.