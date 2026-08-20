Megaobra Cámbulos en Girón llega al 45 % de ejecución: ¿qué trabajos se adelantan?

La Megaobra Cámbulos ha avanzado en un 45%. Tiene como propósito mejorar la vía y ampliar la cobertura de las redes de servicios públicos en Girón, Santander.

Las obras se adelantan en varios frentes. La Alcaldía de Girón señaló que se está trabajando en las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial.

“Llevamos la ejecución de redes de servicios públicos. Como otro frente de obra tenemos la construcción de los últimos 120 metros lineales de canal abierto y box culvert”, señaló Cristina Silva, residente de la megaobra Cámbulos.

También continúan los movimientos y la nivelación de tierra en los llamados ejes 23 y 24, así como en las rotondas 5 y 6.

En las seis rotondas también se construyen las bases y los sardineles, es decir, se prepara la estructura de la vía y los bordes que la delimitan.