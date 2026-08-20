Feria del Libro de Bucaramanga mantiene programación, a pesar de ausencia de invitados de Cali

Bucaramanga

La vigésima cuarta edición de la Feria del Libro de Bucaramanga, Ulibro tendrá cambios de última hora debido a las dificultades que afrontan artistas radicados en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Camila Botero, directora cultual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, explicó que ya no vendrá Seis On, una agrupación musical de Cali lo cual “representa un cambio mínimo” en la programación de la feria. Aparte de esta modificación, no hay otras novedades, indicó.

Este año, Ulibro se desarrollará bajo el lema “Habitemos lo salvaje”; vendrán 250 autores nacionales y extranjeros. Habrá 450 actividades a lo largo de los 10 días del evento que otra vez se efectuará en Neomundo.

Dentro de la programación habrá actividades musicales; teatro y eventos relacionados con la literatura y la poseía; entre los invitados más destacados estarán Nubia Macías, quien lidera una firma dedicada al diseño y planeación de proyectos culturales estratégicos; Nona Fernández, novelista chilena, Claudio Narea, exvocalista de Los Prisioneros, Guillermo Arriaga, director de cine y el escritor cubano, Leonardo Padura.

La feria concentrará 150 expositores y una zona ampliada para editoriales independientes. También habrá un espacio dedicado al comic y a la ilustración.

Como novedad, por primera vez en la feria del libro se incorpora la inteligencia artificial, a través de un mecanismo denominado LEA que va a permitir acceder a la información sobre programación, temas logísticos y expositores.

Para conectarse con LEA, los usuarios deben ingresar a la página web de Ulibro o por WhatsApp en el número 3106095442.