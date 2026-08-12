VIDEO: Momento exacto en el que pasajero de avión captó el eclipse solar total de este 12 de agosto

Este miércoles, 12 de agosto, se vivió uno de los eventos astronómicos más relevantes del mes, teniendo en cuenta que durante este periodo de tiempo habrán otros más.

Este, precisamente, fue el eclipse solar total que, aunque no se vio en Colombia, se pudo apreciar en zonas del Planeta Tierra como Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

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¿Por qué no se vio en Colombia?

La respuesta la dio, precisamente, una de las entidades con más autoridad en la materia: la NASA, que explicó que la razón por la que en esta región del mundo no puede verse el fenómeno es por su forma geométrica.

Es decir, según la entidad, durante un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre nuestro planeta.

Esa sombra está formada por dos tipos que, entre otras cosas, están presentes en los diferentes tipos de eclipses, tanto solares como lunares: La umbra, que es en donde el Sol queda completamente oculto, y la penumbra, en donde solamente una parte del disco solar queda cubierta.

¿Y los que sí lo vieron?

Pues bien, como se mencionó, hubo algunos países que sí lo pudieron apreciar debido a su posición geográfica. Cabe recordar que este es el primer eclipse solar de los tres que habrá este 2026; España será de los pocos países que podrá presenciar los tres.

¿Cuál fue el recorrido que hizo la sombra de la Luna durante el eclipse solar?

La sombra de la Luna que produce un eclipse total es estrecha, de alrededor de 480 kilómetros de ancho en la superficie terrestre.

Con la rotación de la Tierra y el desplazamiento de la Luna en su órbita, esa sombra se mueve rápidamente y dibuja una trayectoria sobre el planeta.

Fue así como la trayectoria de este eclipse del 12 de agosto se concentró en las partes altas del hemisferio norte, esto hizo que, además de los países mencionados, algunas partes de, por ejemplo, Estados Unidos, también pudieran verlo.

Las imágenes

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Así las cosas, las redes sociales se llenaron de videos y fotografías de este peculiar momento; sin embargo, uno destacó: la reconocida revista de ciencia, biología, historia y medio ambiente, National Geographic, publicó un video en donde mostraron cómo vivieron, y cómo se vio, este eclipse solar total desde un avión en pleno vuelo.

Así se vio desde un avión el Eclipse Solar Total de este 12 de agosto:

Otro video en el que una pareja capta el momento exacto del eclipse:

¿Qué es un eclipse solar total?

El Museo de Historia Natural mencionó que un eclipse solar total ocurre “cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean exactamente. Esto se debe a que el diámetro del Sol es 400 veces mayor que el de la Luna, pero, casualmente, también se encuentra 400 veces más lejos”.

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