Disidencias de las Farc hostigaron base militar en Inzá, Cauca. Foto: suministrada.

Inzá, Cauca

Una nueva alteración del orden público se registró en el oriente del Cauca, luego de que integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc hostigaran una base militar del Ejército Nacional ubicada en zona rural del municipio de Inzá.

El ataque armado se presentó desde las primeras horas de la mañana y se prolongó durante una hora, generando temor entre los habitantes y afectando las actividades habituales de la población.

Las tropas del Ejército Nacional reaccionaron de manera inmediata y repelieron la acción armada. Tras el intercambio de disparos, los uniformados aseguraron el perímetro y restablecieron el control de la zona.

Hasta el momento no se reportan personas heridas ni víctimas mortales como consecuencia de estos hechos.

Ante esta situación, la administración municipal adoptó medidas preventivas, entre ellas la suspensión de clases en las instituciones educativas y la implementación de disposiciones especiales de seguridad en entidades públicas.

El Ejército Nacional mantiene operaciones militares en el sector para garantizar el control territorial y prevenir nuevas acciones armadas.

En esta zona del oriente del Cauca tienen presencia las disidencias de las Farc, entre ellas la estructura Dagoberto Ramos, además de facciones del ELN.

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