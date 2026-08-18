CRIC rechaza asesinato de integrante de la Guardia Indígena y pide garantías para las comunidades

Páez, Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazó el asesinato del líder indígena Breyer Pacho, integrante de la Guardia Indígena del territorio de Çxhab Wala Vitonco, y alertó sobre el recrudecimiento de la violencia que enfrentan las comunidades indígenas en la región de Tierradentro.

De acuerdo con las autoridades indígenas, Pacho regresaba de una jornada de recolección de café cuando fue interceptado junto a otro joven por un grupo armado, en un retén ilegal en zona rural del municipio de Páez, Cauca.

Los dos jóvenes fueron retenidos y posteriormente, Breyer Ovardo Pacho Pumba fue asesinado, mientras que el otro joven logró recuperar la libertad tras la intervención de integrantes de la Guardia Indígena.

Tras lo ocurrido, el CRIC señaló que el homicidio se registra en medio de una reconfiguración del conflicto armado en el territorio de Tierradentro, donde las comunidades han reportado el ingreso de nuevas estructuras y una disputa por el control territorial.

Mauricio Capaz, coordinador del área de Derechos Humanos del CRIC, explicó que esta situación está afectando principalmente a la población civil y a quienes desarrollan labores de control y protección comunitaria.

“En los últimos meses hemos visto una reconfiguración del conflicto en la zona de Tierradentro, con el ingreso de nuevas estructuras armadas y una disputa territorial que desafortunadamente está dejando vulnerable y afectada en mayor medida a la población civil”, señaló Capaz.

Capaz calificó el homicidio como un hecho lamentable y condenable, y aseguró que la creciente presencia de actores armados en la zona continúa incrementando los riesgos para las comunidades indígenas y para quienes ejercen labores de control y protección territorial.

El líder indígena agregó que las amenazas, los señalamientos y la estigmatización hacen parte de las formas de control que enfrentan las comunidades en esta zona del Cauca.

La organización indígena señaló que la justicia indígena también inició las acciones correspondientes para contribuir al esclarecimiento del homicidio y a la identificación de los responsables.

El CRIC reiteró el llamado a las autoridades para fortalecer las garantías de protección de las comunidades indígenas y de los integrantes de la Guardia Indígena, al advertir que continúan siendo víctimas de amenazas, señalamientos y hechos de violencia en diferentes territorios del Cauca.

Según Indepaz, con este asesinato asciende a 90 la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia durante 2026.

El crimen vuelve a poner la atención sobre la situación de las comunidades indígenas del Cauca, especialmente en territorios donde persiste la presencia de grupos armados y las disputas por el control territorial.

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