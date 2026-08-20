De la Espriella mantiene al coronel boyacense Daniel Gutiérrez al frente del INPEC

El Gobierno de Abelardo De la Espriella decidió mantener al coronel boyacense Daniel Fernando Gutiérrez Rojas como director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. La continuidad fue oficializada este 20 de agosto mediante el Decreto 1264 de 2026, firmado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, que ratifica su nombramiento con carácter ordinario.

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Gutiérrez llegó a la dirección del INPEC el 13 de septiembre de 2022, durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando reemplazó al brigadier general Tito Yesid Castellanos. Desde entonces ha permanecido al frente de la entidad encargada de la administración y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario bajo responsabilidad del instituto.

El oficial, oriundo de Boyacá, fue promovido de teniente coronel al grado de coronel de la Policía Nacional el pasado 2 de julio. Durante su gestión en el INPEC ha encabezado investigaciones internas contra funcionarios por presunta complicidad en fiestas clandestinas y hechos irregulares registrados en establecimientos como La Picota y la cárcel de Itagüí.

También ha denunciado amenazas contra integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria. Con el decreto expedido este 20 de agosto, el Gobierno de De la Espriella confirma su continuidad al frente del INPEC, convirtiéndolo en uno de los funcionarios que permanecen en sus cargos tras el cambio de administración nacional.