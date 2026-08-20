A prisión dos señalados por homicidio en Chiquinquirá

Un juez envió a prisión a Andrés Eduardo Celicastro y Carlos Alberto Grimán Román, señalados por la Fiscalía de participar en el homicidio de un hombre ocurrido el 12 de agosto en inmediaciones de la plaza de mercado de Chiquinquirá. Según la investigación, ambos se movilizaban en una motocicleta cuando llegaron hasta el lugar donde se encontraba la víctima.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que Celicastro habría conducido la motocicleta, mientras que Grimán Román habría descendido del vehículo y disparado contra la víctima. El ataque habría sido cometido con un arma traumática modificada para utilizar munición real.

La Fiscalía señaló que las cámaras de seguridad permitieron establecer parte del recorrido de los presuntos responsables después del ataque. Durante el procedimiento de captura también fueron incautados el arma traumática modificada, un proveedor y un supresor de sonido.

El ente acusador sostuvo que los elementos materiales probatorios permiten relacionar a los dos procesados con el homicidio. Ambos fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial para determinar su responsabilidad.