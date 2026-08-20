Catalítico vende su participación en Xuma al Grupo ilao para reafirmar su expansión empresarial 

La compañía de innovación Catalítico, especializada en crear, financiar y escalar negocios de tecnología, mercadeo e iniciativas disruptivas, cerró la venta de su participación en Xuma a Grupo ilao, en una operación que representa su cuarto proceso de desinversión y abre una nueva etapa de expansión para el ecosistema empresarial barranquillero fundado por Cristian Verbel.

La operación se concretó el 1 de agosto de este año y contempla el propósito de Catalítico con respecto a su papel en el mundo empresarial, el cual gira en torno a identificar sectores empresariales con un nivel alto de potencial y escalarlos en el mercado.

¿Cómo fue la trayectoria de Xuma?

Catalítico comenzó a operar Xuma en 2020 con un modelo enfocado en seguros de afinidad y masivos, pero con una diferencial frente al esquema tradicional, ya que la compañía fue concebida desde el inicio como una empresa basada en tecnología y datos.

“Xuma nació de una tesis y una metodología de Catalítico. Diseñamos el sistema, construimos el equipo, estandarizamos la operación y la escalamos. Esta venta valida ese modelo y nos libera para replicarlo en nuevos sectores”, afirmó Verbel.

Durante cinco años, el negocio desarrolló una plataforma que integra diseño de productos, distribución, recaudo, atención al cliente y administración de siniestros.

Su modelo también permitió distribuir seguros de bajo monto mediante alianzas con grandes marcas y llegar a segmentos masivos de la población.

Datos citados por la empresa afirman que la compañía pasó de 89.000 a 1,7 millones de asegurados, mientras su facturación registró un crecimiento de ocho veces. En el mismo periodo, amplió su presencia de 10 a 15 regiones del país y aumentó su equipo de 35 a 160 colaboradores.

El comprador de la participación fue Grupo ilao, quien ha integrado 21 agencias en siete ciudades y actualmente se encuentra entre los cinco mayores intermediarios de seguros del país.

Además, el Grupo ilao cuenta con más de 500 colaboradores en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Cartagena.

“Queda en manos de un grupo con visión internacional, capital y el apetito para llevarla al siguiente nivel. Eso es exactamente lo que quería al momento de salir.”, afirmó Verbel.

¿Ahora cuál es la visión Catalítico?

El ecosistema de aquí en adelante enfocará su visión y esfuerzo en la consolidación de sus ocho compañías, que actualmente, se encuentran en sectores como medios de comunicación, tecnología, salud, ventas, servicios financieros e infraestructura.

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