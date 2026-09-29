Habría pactado cita sexual a cambio de dinero entre un hombre y una menor de edad en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de una mujer de 24 años en el barrio Jardín Santander, persona que era requerida mediante orden judicial por el delito de proxenetismo con menor de edad.

La investigación que llevó a la captura se relaciona con hechos ocurridos el 6 de octubre de 2025, cuando presuntamente esta persona habría trasladado a una adolescente hasta un conjunto residencial ubicado en el sector de la Arboleda Campestre, donde fue recibida por un hombre que, según las indagaciones, habría entregado previamente la suma de $500 mil para sostener relaciones sexuales con la menor de edad.

“De acuerdo con los elementos recopilados durante el proceso investigativo, la indiciada habría informado a la adolescente sobre el acuerdo pactado y la necesidad de cumplirlo, presentándola posteriormente ante el sujeto involucrado para que sostuvieran relaciones sexuales dentro de una habitación del inmueble”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Dato: la capturada registra 11 anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales, hurto y proxenetismo con menor de edad.

La mujer fue presentada ante la Fiscalía 64 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Contra Niños, Niñas y Adolescentes de Ibagué. Posteriormente, tras las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.