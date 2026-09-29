Fiscalía revela presunto entramado de corrupción tras captura de alcalde y exalcalde de Ataco Tolima

Suministradas por la Fiscalía: de la captura del alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, y el exalcalde Miller Aldana.

Tolima

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura del alcalde de Ataco, Tolima, Héctor Fabio Muñoz; el exalcalde de esta población, Miller Aldana, y un contratista, por el presunto desvío de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) que debían usarse para cubrir necesidades básicas de las comunidades en Tolima.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción obtuvo órdenes de captura contra el alcalde y el exalcalde de Ataco (Tolima), y un contratista. Servidores de la Dijín de la Policía Nacional hicieron efectivas las detenciones en procedimientos realizados en Ataco y Florencia (Caquetá).

La investigación da cuenta de que estas personas, al parecer, se articularon para direccionar un contrato de obra y dos más de interventoría relacionados con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales del municipio. El proyecto, financiado con $21.550 millones de regalías, permanece inconcluso a la fecha.

Ataco fue incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) debido a las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima. Esta condición le permitió a la administración municipal, a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), acceder a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y suscribir los contratos cuestionados entre junio y agosto de 2022.

La Fiscalía presentará a los tres capturados ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, les imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.

Según la Fiscalía, se trata de una investigación del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar hechos de corrupción que comprometan recursos de regalías, que avanza en la desarticulación de los diferentes entramados delictivos que se han apoderado de la contratación, como ha ocurrido con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) y el Fondo Mixto Sierra Nevada.