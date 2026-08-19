En Medellín habrá PIANOTÓN para apoyar a los afectados por el terremoto

Medellín

La música y la solidaridad se encontrarán los próximos 22 y 23 de agosto en la séptima versión del Pianotón, desde el piano más grande de América, un espacio de 600 m² y sede de Musicreando. Este encuentro se realizará, como en sus versiones anteriores, durante 24 horas continuas de música académica, popular, sacra, folklórica y jazz.

El acceso al concierto será de manera gratuita, sin embargo, se solicitará un aporte voluntario que se destinará hacia las organizaciones que se encuentran ayudando a los afectados por el fuerte sismo. Durante la actividad, Musicreando y MUSI LIVE presentarán a los ganadores de la convocatoria abierta para hacer parte de la academia, conferencias, clases maestras y actividades para diferentes públicos, entre ellas una “Pijamada” para niños, vinculada a un concierto de Disney y música para cine en formato de piano y voz.

Habrá pianistas altamente reconocidos de nuestro territorio

Entre los artistas invitados se encontrarán a Teresita Gómez, una de las pianistas colombianas de gran trayectoria nacional e internacional, también estará Samuel Zuluaga Cardona, quien llega desde Berklee College of Music y el ganador del primer puesto del Concurso Nacional de Piano Teatro Colón 2018 Juan Sebastián Collazos, quien además, ha sido afectado directamente por el terremoto.

Esta programación cuenta con el apoyo de Contacto E, Todo en Artes, y con la participación de representantes vinculados a la Universidad EAFIT, la Universidad de Antioquia, la Fundación Universitaria Bellas Artes, entre otras instituciones vinculadas a las expresiones artísticas en el departamento de Antioquia.

El evento se realizará desde las 2:00 de la tarde del sábado 22 de agosto hasta las 2:00 p.m. del domingo 23. Quienes deseen conocer la programación completa de esta muestra artística solidaria, la podrán encontrar en las redes oficiales de Musicreando (@musicreando_oficial).