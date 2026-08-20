Norte de Santander en el registro de emergencia económica

Cúcuta

El gobierno nacional firmó en las últimas horas el decreto de emergencia económica que permitirá atender la tragedia generada por el terremoto en el occidente del país.

El fenómeno natural afectó a quince departamentos en el país que serán cobijados con la medida especial que permitirá acciones en atención gubernamental como también la participación del sector privado.

En una anterior oportunidad, la medida se aplicó para municipios con problemas de orden público que bajo esta figura recibieron atención gubernamental.

Ahora en esa nueva acción, desde el gobierno nacional se abre la posibilidad para que el sector privado trabaje de la mano en el proceso de reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto y que a través del mecanismo “obras por impuestos” se podrá generar la alianza público-privada que dejará resultados a las partes.

En las regiones se esta a la expectativa de las instrucciones que entregue el Estado para obtener la aplicación de esos beneficios y se pueda dar respuesta durante 30 días a las necesidades de los damnificados en las diferentes regiones.