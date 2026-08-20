Erika Lasso se corona campeona del Open Panamericano de Judo en Lima

La vallecaucana Erika Lasso se quedó con el título de la categoría de -48 kilogramos femenina en el Open Panamericano de Judo Lima 2026, luego de imponerse en la competencia internacional que reúne a cerca de 250 judocas de 45 países.

La representante de Jamundí tuvo una destacada actuación en la Videna y terminó en el primer lugar del podio, sumando un nuevo resultado internacional para el judo del Valle del Cauca.

El Open Panamericano de Judo Lima 2026 comenzó este martes 18 de agosto y reúne delegaciones de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Colombia participa con 11 judocas, mientras que Perú cuenta con la delegación más numerosa, con 33 competidores.

El certamen también cuenta con presencia de países como Francia, Gran Bretaña, Finlandia, Irlanda, Lituania, Montenegro, Serbia, República de Corea, Australia, Argelia, Angola, Marruecos y Senegal.

La competencia se desarrolla después del Grand Prix de Judo Lima 2026, que finalizó el pasado domingo en la capital peruana y en el que también participaron varios de los judocas que ahora afrontan el Open Panamericano.

Para Erika Lasso, el título representa otro resultado destacado en su proceso deportivo y mantiene al judo vallecaucano como protagonista en las competencias internacionales.