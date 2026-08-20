Fue capturado alias ‘Indio’, presunto cabecilla narcotraficante requerido en extradición por EE. UU.

El Gaula Militar, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, capturó en Cali a Jairo Alberto Núñez Palacio, alias ‘Indio’, quien es señalado de ser presunto cabecilla de una organización narcotraficante transnacional con injerencia en Tumaco, Nariño, y Cali, Valle del Cauca.

La operación se realizó en el barrio Quintas de Don Simón, donde fue ubicado el hombre de 41 años contra quien existe una orden judicial expedida el 3 de junio de 2026 por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Según información conocida por Caracol Radio, alias ‘Indio’ también es requerido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron $430.511.900 en efectivo. El dinero quedó en poder de las autoridades dentro del proceso que se adelanta contra el presunto narcotraficante.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización y los trámites relacionados con el requerimiento de extradición.

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