ESIC Colombia certifica a la primera cohorte en Digital Business

Medellín

Son 9 los estudiantes que culminan un programa diseñado para responder a la inteligencia artificial y retos empresariales en un entorno cada vez más digital. La graduación coincide con los cinco años de la escuela de negocios de origen español, reconocida por la revista Forbes, como una de las mejores formadores de profesiones en IA.

Según el Fondo Monetario Internacional, cerca del 40% de los empleos estará expuesto al impacto de la inteligencia artificial. Esto es algo importante, ya que en las empresas colombianas, la inteligencia artificial asume tareas operativas como segmentar audiencias o automatizar campañas.

Esta primera graduación implica una alta demanda del dominio de las IA para nuestro territorio. En consecuencia, las organizaciones ya no solo buscan profesionales con conocimientos técnicos, sino personas capaces de combinar tecnología de manera estratégica para el mercado.

La inteligencia artificial como potenciadora de capacidades humanas

Juan Esteban Jaramillo, presidente de ESIC Colombia, asegura que: “La inteligencia artificial no reduce la importancia del profesional. Eleva el nivel de las capacidades que necesita para generar valor. Quien la entienda como una herramienta para ampliar su criterio, y no como un atajo, será quien marque la diferencia en los próximos años”.

Más de 50 estudiantes del pregrado cuentan con emprendimientos que participan con retos reales de la mano de empresas como Bancolombia, Grupo BIOS, SURA, entre otras. Para ESIC Colombia, ese balance confirma su visión hacia el 2035: “Convertir la IA en una ventaja competitiva para las organizaciones”.