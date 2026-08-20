Cerca de 11.700 estudiantes de Medellín se encuentran beneficiados por nuevo Modelo Flexible

Medellín

Este tipo de modelo educativo impulsado por la Alcaldía de Medellín, trata de fortalecer el sistema de educación formal para atender poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad. “Esta propuesta está dirigida hacia 141 instituciones educativas que presentan una niña, niño o joven que no corresponde al grado y la edad que tiene”, aseguró el subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Medellín, Jorge Iván Río Rivera.

El programa no solo busca favorecer el aprendizaje, la permanencia y el regreso a la escuela, sino que también busca reparar a quienes han vivido situaciones de desplazamiento o han asumido responsabilidades laborales. De esta forma, no sólo hay un acompañamiento escolar en los casos.

La propuesta, denominada Horizontes con Brújula permite avanzar en un año escolar los grados primero, segundo y tercero de primaria; Aceleración del Aprendizaje, por cuarto y quinto; mientras que Pensar cuenta con tres opciones para los grados de secundaria y media, desde sexto hasta undécimo.

Más información En las fiestas de Itagüí recaudaron cerca de 30 toneladas de ayudas

Apoyo para el desarrollo de habilidades en los docentes

La Alcaldía de Medellín ha destinado, en 2026, más de $1.200 millones para exponer este proyecto y formar a 1.900 docentes en la implementación de una pedagogía más dócil para las personas que lo necesitan. De esta manera contarán con mayores habilidades para enfrentar diversos casos.

Según Manuela Ospina Álvarez, Secretaría de Educación de la ciudad: “Medellín ofrece alternativas para que quienes han tenido dificultades en su camino puedan retomar sus estudios y seguir adelante”.