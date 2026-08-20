Bancolombia lanza la tasa de crédito de vivienda más baja del mercado: 8% para afectados del sismo

Logo de la app Bancolombia A la Mano y al lado una persona con un celular en su mano (Fotos vía Getty Images y app A la Mano)

Bancolombia lanzó la tasa de crédito para comprar vivienda más baja del mercado. Dará créditos de vivienda nueva o usada o remodelación con tasa de 8% a los afectados del terremoto, y hoy la tasa en el mercado está en 14%.

Además, el banco también dará créditos de consumo y microcrédito al 10%.

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“La reconstrucción del país es una tarea que nos une a todos. Por eso estamos acompañando los esfuerzos liderados por el Gobierno Nacional, pero también hemos decidido ir más allá, movilizando capacidades desde nuestro negocio y desde la Fundación Bancolombia para generar un impacto social significativo en las comunidades afectadas”, señaló Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.

A ello agregó que “como entidad financiera, tenemos la responsabilidad de aportar a la recuperación poniendo a disposición soluciones de crédito en condiciones especiales que ayuden a las personas, las familias y los empresarios a levantarse nuevamente”.

Créditos de vivienda

La entidad dará créditos de vivienda nueva o usada, urbana o rural, por medio crédito hipotecario y leasing habitacional, VIP VIS y no VIS. También se financiarán las solicitudes para remodelación por medio de créditos hipotecarios.

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Estas financiaciones se otorgarán a una tasa de 8% efectivo anual (EA) durante toda la vida del crédito.

Será para los créditos desembolsados a partir del 25 de agosto.

Nuevos créditos de consumo

La entidad dispuso recursos para este tipo de financiación y bajó su tasa a 10% EA.

Cabe resaltar que, en el mundo de las personas, Bancolombia abrió un capítulo especial para los trabajadores independientes de las zonas afectadas, que podrán acceder a financiación en estas mismas condiciones para el caso de microcréditos nuevos.

“Estos recursos podrán ser usados para capital de trabajo, recuperación de la operación, reposición de inventarios, fortalecimiento del flujo de caja y, en general, para la reactivación de sus negocios”, señaló la entidad financiera.