Bad Bunny agota en horas las entradas para cerrar su gira en Puerto Rico

SAN JUAN, PUERTO RICO - JULY 11: Bad Bunny performs onstage during Night One of Bad Bunny: "No Me Quiero Ir De Aqui" Residencia En El Choli at Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot on July 11, 2025 in San Juan, Puerto Rico. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images) / Kevin Mazur

La expectativa por el regreso de Bad Bunny a Puerto Rico quedó demostrada este miércoles, luego de que las entradas para los dos conciertos con los que el artista cerrará su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” se agotaran en pocas horas.

Los espectáculos, bajo el concepto “DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Cerramos en casa”, se realizarán este sábado 22 y domingo 23 de agosto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

El propio artista anunció el sold out cerca de las 4:00 de la tarde, confirmando que ambas funciones quedaron completamente vendidas.

El regreso de Bad Bunny a su tierra natal representa el cierre definitivo de una gira que recorrió escenarios de América Latina, Asia, Oceanía y Europa.

Aunque inicialmente el recorrido internacional había concluido en Bruselas el pasado 22 de julio, el cantante anunció posteriormente estas dos funciones especiales en Puerto Rico para despedir el tour en casa.

Ahora, con las localidades oficialmente agotadas, más de 60.000 fanáticos se preparan para acompañar al artista durante las dos noches de cierre.

La enorme demanda también ha provocado movimientos en el mercado de reventa, donde algunas entradas ya aparecen con precios de miles de dólares, incluyendo localidades VIP que superan los US$6.000.

Con este sold out, Bad Bunny se prepara para despedir una de las etapas más importantes de su carrera frente al público que lo vio nacer y bajo una consigna que resume el significado de estas presentaciones: “Cerramos en casa”.