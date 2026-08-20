Karol G domina las listas de Billboard con su nuevo álbum: “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”

Karol G continúa marcando hitos con su nueva etapa musical. Su sexto álbum de estudio, ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, llegó al primer lugar de Top Latin Albums de Billboard, convirtiéndose en el quinto disco de la artista en alcanzar la cima de esta lista.

El álbum, estrenado el pasado 7 de agosto, está compuesto por 14 canciones y representa una nueva faceta de la cantante, con un repertorio centrado en emociones como el desamor, la nostalgia, la rabia, la vulnerabilidad y el deseo.

Además de conquistar Top Latin Albums, el proyecto logró una fuerte presencia en Hot Latin Songs, confirmando el impacto de sus nuevos temas en las listas musicales.

El disco cuenta con colaboraciones internacionales como Drake en “Ahí”, Bruno Mars en “Still” y Judeline y Rusowsky en “BbY WOW”, además de la participación de Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex en ‘Después de ti’.

Musicalmente, la producción representa un cambio frente a Tropicoqueta, su anterior álbum, en el que predominaban sonidos tropicales y una celebración de las raíces latinas.

En esta nueva propuesta, Karol G explora sonidos como el reguetón, R&B, electrónica, dancehall, cumbia y baladas alternativas.

A través de sus 14 canciones, la artista convierte experiencias emocionales en relatos musicales que recorren diferentes etapas después de una ruptura.

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El lanzamiento también llega mientras Karol G desarrolla su gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, con la que continúa llevando su música a diferentes escenarios internacionales.

En Los Ángeles, la colombiana hizo historia recientemente al ofrecer tres conciertos consecutivos en el SoFi Stadium, convirtiéndose en la primera artista latina en lograrlo.

Con “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”, Karol G consolida una nueva etapa artística marcada por la introspección y la exploración emocional, mientras mantiene su presencia como una de las principales figuras de la música latina a nivel internacional.