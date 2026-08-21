Debate por el POT: proponen que Neiva crezca en altura y no siga expandiéndose

Neiva

El Concejo de Neiva tiene sobre la mesa uno de los debates que marcará el futuro de la ciudad: la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento que define cómo se organiza el crecimiento, la ocupación y el uso del suelo urbano y rural a largo plazo. La discusión gira en torno a si Neiva debe continuar expandiéndose hacia zonas rurales o avanzar hacia un modelo de ciudad más compacta.

En medio de este debate, el concejal Juan Diego Amaya propuso que sectores aledaños al río del Oro y al río Magdalena, especialmente sobre la Avenida Circunvalar, sean incluidos en procesos de renovación urbanística. “Las ciudades del futuro son ciudades compactas, que deben organizarse alrededor de los ríos, que deben crecer en altura y que deben cuidar sus espacios públicos”, afirmó.

El concejal señaló que algunas de estas zonas presentan baja ocupación y condiciones de deterioro, por lo que planteó recuperar los espacios con vivienda, parques y vías. “Hoy están totalmente abandonados, los ha ganado la delincuencia, los ha ganado el consumo de drogas, los ha ganado la basura”, sostuvo. También advirtió que continuar extendiendo la ciudad aumentaría las necesidades de infraestructura y mantenimiento.

La propuesta contempla cuatro medidas: reducir en un 50 % las compensaciones para constructores que desarrollen proyectos de renovación, establecer descuentos de predial para compradores de vivienda en estas zonas, permitir mayores alturas de construcción y promover inversión pública en vías y espacios públicos. “Necesitamos crecer más verticalmente que horizontalmente”, concluyó Amaya.