Wolverhampton tiene en la mira a otro colombiano, ante posible grave lesión de Yerson Mosquera

El Wolves tiene en la mira a otro colombiano ante la posible lesión de Mosquera en el debut liguero.

El pasado 14 de agosto Yerson Mosquera debutó por liga en la temporada 2026-27 en la segunda división inglesa. El colombiano fue titular en el empate 2-2 ante Blackburn Rovers, sin embargo, al final del partido presentó una lesión que parece ser será prolongada. Ante la baja, Medina es una de los nombres que más suenan para reforzar la zona defensiva.

Mosquera, internacional con Colombia, quien lleva vinculado al club desde 2021, encontró regularidad en el equipo apenas la temporada pasada. Con 31 partidos jugados entre todas las competiciones, el defensor se logró consolidar como titular, a pesar del descenso del equipo a la segunda división.

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En el debut de liga el pasado viernes 14 de agosto, estuvo en el 11 inicial y firmó un partido de 7.0 puntos según Sofascore. El colombiano jugó los 90′ minutos y presentó una lesión que parece preocupar al cuerpo técnico. A pesar de que se espera que sea una lesión prolongada, aún se espera parte médico oficial por parte del club.

Medina, el elegido para reforzar la defensa

Ante las molestias de Mosquera, el técnico portugués Cesar Peixoto, puso la mira en otro central colombiano, Brayan Medina. El zaguero centro actualmente milita en el CD Tondela, recién descendido a la segunda división portuguesa, y ha sido titular en los dos partidos que ha disputado el equipo. El ex América de Cali, que ya suma 29 partidos en su nuevo club, incluyendo 25 en primera división, no llegaría como titular a los Wolves, si no que tendría que luchar por un puesto en la línea defensiva.

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A su favor juega su perfil zurdo, y su posibilidad de cambiar el rol a lateral izquierdo. A pesar de que el defensor cuenta con un contrato hasta el 2030, los Wolves podrían fichar al jugador por una suma de alrededor de tres millones de euros, en caso tal de que Peixoto insista por el fichaje y se confirme la lesión de su compatriota.