Video: Doblete de golazos de Camilo Durán por fase de clasificación de la Champions League

El delantero colombiano del Celtic, Camilo Durán, marcó doblete en el partido entre el equipo escocés contra el Lask de Austria (3-0) por la fase de clasificación a la Champions League en el Celtic Park. El atacante marcó su séptimo gol en la máxima competición europea y el tercero con su nuevo equipo.

Vale la pena mencionar que Durán llegó al Celtic procedente del Qarabag de Azerbaiyán, para el que anotó 15 goles en 45 partidos, de los cuales 5 fueron en la anterior campaña de la Champions League.

El samario surgió de Independiente Medellín, luego pasó por Flamengo Sub-20, Lusitania de la segunda división de Portugal, Estrela y Portimonense, antes de llegar al fútbol de Azerbaiyán.

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Vea acá el primer GOLAZO de Camilo Durán

El delantero, oriundo de Santa Marta anotó el tanto que aumentó la ventaja del conjunto escoces sobre los austriacos al minuto 38´. Los locales se fueron arriba 2-0 en el final de la primera mitad del encuentro.

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Así fue el segundo gol de Camilo Durán

Durante de la segunda mitad, el colombiano anotó el tercer gol del encuentro con un tiro desde el borde del área que coloca en el palo opuesto del arquero visitante.

El Celtic visitará Austria el próximo 25 de agosto por el partido de vuelta a las 2:00 PM hora colombiana, donde buscará mantener la ventaja 3-0 con el fin de buscar un cupo en la Champions League 2026-27.