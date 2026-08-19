El productor Kike Santander es incluido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos 2026

Este lunes se conoció la lista de los nuevos miembros del Salón de la Fama de los Compositores Latinos 2026.

Entre los nuevos integrantes se encuentran el productor colombiano Kike Santander, el músico peruano Gian Marco y el estadounidense Sergio George.

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También serán homenajeados la cantautora mexicana Lupita Infante, con el Premio La Musa Elena Casals y Celia Cruz, quien recibirá póstumamente el Premio Legado.

El productor cubano y presidente y director ejecutivo del LSHOF, Rudy Pérez, dijo en un comunicado: “El Salón de la Fama de los Compositores Latinos existe para honrar a los extraordinarios creadores cuya música se ha convertido en parte de la banda sonora de nuestras vidas. Los incorporados y homenajeados de este año representan la excelencia, la creatividad y un impacto duradero en la música y la cultura latinas. Sus canciones han trascendido fronteras, generaciones e idiomas, e inspirado a millones de personas en todo el mundo”.

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Por su parte, el compositor y presidente emérito y cofundador del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, Desmond Child, expresó: “Cada canción inolvidable comienza con un compositor. Los Premios La Musa ponen el foco en los visionarios cuyas palabras y melodías han dado forma a la identidad de la música latina e influido en el panorama musical global”.

La decimotercera edición anual de los Premios La Musa se celebrará el miércoles 14 de octubre en The Flamingo Theater de Miami, Florida, en los Estados Unidos.