Transportadores de La Plata reportan caída del 60 % en operaciones por emergencia en el sur

Neiva

El sector transportador de La Plata, Huila, reporta una reducción cercana al 60 % en sus operaciones, debido a la emergencia que afecta varias zonas del suroccidente del país. Los empresarios señalan que buena parte de sus vehículos se desplaza hacia el Valle del Cauca, Cauca y Pereira para llevar productos y traer diferentes artículos.

A esto se suma la congestión en la carretera Panamericana y las dificultades para ingresar a diferentes municipios y ciudades. De acuerdo con los transportadores, antes de la emergencia podían movilizar semanalmente entre 50 y 60 camiones desde el occidente del Huila hacia esas regiones.

Martha Medina, transportadora del Huila, comentó que “los transportadores explicaron que entre los productos que movilizan se encuentran ganado, fríjol de Íquira, mármol de Yaguará y otros materiales provenientes de diferentes municipios del Huila. Aunque algunos viajes comenzaron a reactivarse, el movimiento continúa por debajo de los niveles habituales”.

Municipios como Cajibío, Piendamó y otras poblaciones cercanas a Popayán también presentan afectaciones que dificultan el tránsito de los vehículos de carga. La situación ha generado preocupación entre conductores, comerciantes y trabajadores de las empresas que dependen de esta actividad.

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