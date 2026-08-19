Referentes mundiales de la urología realizaron jornada de alta complejidad en Neiva

Expertos nacionales e internacionales participaron en una jornada de cirugía urológica de alta complejidad en Neiva. Foto Clínica Medilaser

Neiva

Neiva fue escenario de una jornada de cirugía urológica de alta complejidad que reunió al presidente de la Sociedad Colombiana de Urología y dos reconocidos especialistas internacionales en cirugía reconstructiva urinaria.

En la sede Abner Lozano de Clínica Medilaser participaron el doctor William Quiroga Matamoros, presidente de la Sociedad Colombiana de Urología; Ramón Virasoro, referente mundial en cirugía reconstructiva urológica con actividad profesional en York, Pensilvania, Estados Unidos; y María Alonso, uróloga española y coordinadora del grupo de cirugía reconstructiva del Hospital de Fuenlabrada, en Madrid.

También hizo parte de la jornada el doctor Óscar Fernando Cortés, reconocido urólogo laparoscopista de Neiva y actual director del Capítulo XI de la Sociedad Colombiana de Urología. Durante la actividad se realizaron cuatro procedimientos de cirugía reconstructiva de uretra y cirugía oncológica de próstata a pacientes del sur del país.

Uno de los casos correspondió a un paciente con estenosis de uretra, previamente intervenido y con importantes procesos de fibrosis, a quien se le practicó una uretroplastia término-terminal. Para la doctora María Alonso, este tipo de procedimientos trasciende el quirófano, “la cirugía reconstructiva en general es cirugía de calidad de vida”.

La presencia de estos especialistas representa un hecho significativo para el sur del país y fortalece el desarrollo de procedimientos de alta complejidad en la región. “Estamos conectando la innovación con las fronteras del mundo”, destacó la doctora Deicy Carolina Cabrera, gerente de la sede Abner Lozano.