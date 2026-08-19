Estaciones de servicio del Huila mantienen abastecimiento y ajustan sus horarios de atención

Neiva

El sector de distribución de combustibles en el Huila mantiene, hasta el momento, un comportamiento estable tras el sismo registrado el pasado 10 de agosto. Según los representantes de las estaciones de servicio, no se han presentado afectaciones en el poliducto ni dificultades en la oferta o demanda de combustible en el departamento.

Aunque existe expectativa frente al comportamiento del mercado, los propietarios de las estaciones de servicio trabajan en una propuesta que será presentada al Gobierno Nacional el próximo 7 de septiembre. El objetivo es impulsar una política pública que regule de manera integral la distribución de combustibles, desde su origen hasta los consumidores finales.

Según Luz Mila Moyano, de Combussur, expreso que “en cuanto a las ventas, el sector reporta estabilidad durante 2026 frente al comportamiento registrado en 2025. Aunque algunos meses se presentan variaciones cercanas al tres por ciento, el consumo se ha mantenido dentro de los niveles habituales. El ACPM ha registrado algunos incrementos, mientras que el precio de la gasolina se ha mantenido estable”.

Uno de los principales retos está relacionado con el ajuste de los horarios de atención. Debido a la reducción de la jornada laboral, algunas estaciones han tenido que reorganizar sus turnos e incluso aumentar el personal para garantizar el servicio. En el Huila, cerca del 80 % de las estaciones trabajan las 24 horas, aunque en algunos municipios existen establecimientos con horarios diferentes.

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