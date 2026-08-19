Sabor Barranquilla celebra la riqueza gastronómica del Caribe en su edición 19

Sabor Barranquilla llega a su décima novena edición como una de las principales plataformas gastronómicas y culturales del Caribe colombiano. La feria se realizará del 20 al 23 de agosto en el Centro de Eventos Puerta de Oro, bajo el concepto “Riqueza Caribe”.

“Bajo el lema Riqueza Caribe, vamos a tener todo un despliegue de las frutas del Caribe colombiano, que son de una diversidad inmensa que la gente no alcanza a vislumbrar”, explicó Patricia Maestre, directora de Sabor Barranquilla.

Cocineros y tradición

Esta edición contará con 52 cocineros invitados, entre ellos cuatro internacionales provenientes de Curazao, Aruba y Argentina, 29 cocineros nacionales y 19 representantes del Atlántico y Barranquilla.

“Vamos a tener una zona de tradición con 12 matronas vendiendo todos sus productos como sancochos, pasteles, bollos, dulces y así todo el recorrido por Sabor Barranquilla es lleno de delicias y recuerdos”, destacó Maestre.

Zonas de tradición

Los asistentes podrán disfrutar de 59 presentaciones gastronómicas, 11 espacios académicos y 13 presentaciones culturales en una programación que busca exaltar los sabores y expresiones culturales del Caribe.

Recibirán ayudas para damnificados por el terremoto

Sabor Barranquilla también tendrá un componente social ante la emergencia ocasionada por el terremoto registrado en el país. La organización anunció que trabajará junto con la Cruz Roja Colombiana para promover la recolección de ayudas destinadas a las comunidades afectadas.

“Este evento tiene un componente social. De paso, con esta emergencia hay una solidaridad muy grande por la zona de emergencia y vamos a estar allí presentes con la Cruz Roja Colombiana, movilizando ayudas para aquellos que quieran colaborar”, señaló Patricia Maestre.

Curazao, invitado de honor

Curazao será el país invitado de honor, en una participación que busca fortalecer los lazos culturales, gastronómicos e históricos entre el Caribe insular y el Caribe continental.

Asimismo, reunirá a destacados en la cocina colombiana, entre los chefs invitados se encuentran: Juan Diego Vanegas, Juan del Mar Iglesias, Rey Guerrero, Diana Acevedo, Alejandro Ramírez, Omar Perea, Fernando Vélez, Henrich Hortensia, Moisés Ramírez y Nancy Tobares.